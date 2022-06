Pogoda na jutro - środa 08.06. Zagrzmi i nocą, i za dnia. Nawet 29 stopni w cieniu

Pogoda na jutro. Środa na znacznym obszarze kraju przyniesie opady deszczu, a w niektórych miejscach niewykluczone są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 21 do 29 stopni Celsjusza.

W nocy na krańcach wschodnich i zachodnich będzie pogodnie. W pozostałych regionach kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie niewykluczone są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.

Pogoda na środę

Za dnia pogodna aura przewidywana jest dla województw zachodnich. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 2-8 l/mkw. oraz burzami. W trakcie wyładowań atmosferycznych opady będą bardziej obfite i spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr, z przewagą kierunków południowych.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 80-90 procent. Mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju odczują ciepło, a w pozostałych miejscach będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze Polski okażą się neutralne, tylko w południowo-wschodnich regionach będą niekorzystne.

Warunki biometo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Dzień w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w nocy mogą spodziewać się pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Za dnia w Krakowie zachmurzenie duże i pojawią się opady deszczu. Możliwa jest również burza. Termometry pokażą maksymalnie do 27 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 981 hPa .

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w ciągu dnia mogą liczyć na pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie dzień upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z opadami deszczu. Możliwa jest również burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w nocy powinni spodziewać się dużego zachhmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Temperautra minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Za dnia aura we Wrocławiu będzie na ogół pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

