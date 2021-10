Pogoda na jutro - środa 06.10. Opady deszczu w większości regionów. Przyjdzie ochłodzenie

Pogoda na noc z wtorku na środę 05/06.10

Nocą w zachodniej połowie kraju będzie przeważać duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-6 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Olsztyna, przez Łódź, po Kraków i Katowice zachmurzenie okaże się zmienne, miejscami może słabo popadać. Na Wschodzie Polski wystąpią rozpogodzenia do małego zachmurzenia i bezchmurnego nieba i tam nie powinno padać.

Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, Białegostoku, Olsztyna, Rzeszowa i Lublina do 11-13 st. C. na pozostałym obszarze kraju. Wiatr na zachodzie kraju będzie słaby, południowo-zachodni, a na wschodzie umiarkowany południowo-wschodni.

Pogoda na środę 06.10

Środa w zachodnich i centralnych regionach upłynie przeważnie pod znakiem pochmurnego nieba ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu do 2-10 l/mkw. Najwięcej deszczu ma spaść w województwach opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Nie powinno padać na wschodzie Polski, gdzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

Termometry pokażą maksymalnie od 14-15 st. C na zachodzie i w centrum kraju, do 16-18 st. C na wschodzie. Wiatr na zachodzie będzie słaby, południowo-zachodni, na wschodzie zaś umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.