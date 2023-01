Pogoda na jutro - środa 04.01. Prawie wszędzie deszcz, miejscami ze śniegiem. Uwaga na wiatr

W prognozie pogody na środę 04.01 jest dużo chmur. W większości kraju pojawi się deszcz, miejscami będzie mu towarzyszyć śnieg. Wiatr mocno się rozpędzi, na nizinach jego porywy dojdą nawet do 80 kilometrów na godzinę.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Podlasiu mogą pojawić się słabe opady śniegu, a w rejonie Niziny Szczecińskiej spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Pogoda na środę 04.01

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu, a na Mazurach i Podlasiu może spaść także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-80 kilometrów na godzinę. W górach i na Wybrzeżu okaże się jeszcze silniejszy, z porywami do 100 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie wysoka, oscylując wokół 90 procent. Mimo dość wysokiej temperatury, za sprawą silnego wiatru i wysokiej wilgotności powietrza, mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1027 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurna z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 50-80 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie również będzie pochmurno, pojawią się też opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-80 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie zachmurzone niebo, będzie się jednak również przejaśniać. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-80 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w środę powinni spodziewać się pochmurnej aury. Po południu pojawią się opady deszczu, a przejściowo możliwy jest również śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-80 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie zachmurzone niebo. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-80 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl