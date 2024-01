Pogoda na jutro - środa 03.01. Opady w części kraju będą obfite

W środę na przeważającym terenie Polski będą występować opady deszczu, ale w części kraju spadnie dużo śniegu. Czeka nas bardzo duża różnica temperatury między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem.

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, częściowo na Mazowszu i Lubelszczyźnie spadnie do 5 centymetrów śniegu. W pozostałych regonach pojawią się opady deszczu, a lokalnie deszczu ze śniegiem, od 1 do 10 litrów na metr kwadratowy. W niektórych miejscach wystąpią krótkotrwałe mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C. na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z kierunku południowego i wschodniego. W strefie brzegowej w porywach osiągnie prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę 03.01

Dzień też upłynie z dużym zachmurzeniem, ale pojawią się liczne przejaśnienia. Na Mazurach i Podlasiu spadnie do 10 cm śniegu, w rejonie Pomorza, Warmii oraz częściowo Mazowsza i Lubelszczyzny wystąpią opady śniegu i deszczu o sumie 4-8 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju natomiast będzie padać deszcz, od 1 do 4 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zmieniających się, z przewagą zachodniego, będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. W strefie brzegowej w porywach rozpędzi się do powyżej 60 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę w większości kraju przekroczy 90 procent. Na północnym wschodzie i częściowo na północy kraju będzie zimno, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno. Pojawią się opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 999 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia oraz opadów deszczu i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje umiarkowany, okresami w porywach do 40-65 km/h, wschodni i południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest duże zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 973 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w środę powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 971 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. Wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresamii silniejszy, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w środę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest zmienne zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 982 hPa.

