Pogoda na jutro, czyli na środę, 03.09. W nocy na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno, może również zagrzmieć. Nad ranem lokalnie pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność. Środa dla części kraju będzie deszczowa i burzowa.

W nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu nie są prognozowane, jedynie w strefie frontowej, w pasie od Śląska, po Pomorze oraz Warmię - gdzie spodziewane jest zachmurzenie całkowite - spadnie przelotny deszcz, którego suma wyniesie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Miejscami pojawi się burza, wówczas opady deszczu mogą być większe, rzędu 10-20 l/mkw. Nad ranem na zachodzie kraju prognozowane są silne zamglenia. Lokalnie mgły ograniczać będą widzialność do 200-600 metrów. Minimalna temperatura wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na zachodzie Polski do 15-17 st. C na wschodzie i w centrum. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.

Prognoza na jutro - środę, 03.09

W środę na zachodzie będzie pogodnie i bez opadów. Na wschodzie oraz nad ranem w centrum kraju pojawi się więcej chmur, ale można liczyć na rozpogodzenia. Lokalnie przelotnie popada od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie zagrzmi i spadnie do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 26-28 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza na zachodzie wyniesie około 50 procent. Im dalej na wschód kraju, tym wilgotność będzie rosła. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. W pasie od Śląska, przez centrum, aż po Warmię pogoda nie będzie miała wpływu na nasze samopoczucie. Za zachodzie warunki biometeo będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie prognozowane jest duże zachmurzenie bez opadów deszczu. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 17-18 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Spadnie również przelotny deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24-25 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1002 hPa i będzie się wahać.

Prognoza na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W pierwszej części nocy pojawić się może również burza. Termometry pokażą co najmniej 16-17 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1011 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Maksymalna temperatura wyniesie 23-24 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne, a opady deszczu nie są prognozowane. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14-15 st. C. Odczuwalny będzie słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu będzie pogodna, a deszcz nie jest prognozowany. Termometry pokażą maksymalnie 24-25 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy wystąpi duże zachmurzenie. Deszcz nie jest prognozowany. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14-15 st. C. Odczuwalny będzie słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pogodna. Opady deszczu nie wystąpią. Maksymalna temperatura wyniesie 24 st. C. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno i deszczowo. Może również wystąpić burza. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 16-17 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie będzie pochmurno i spadnie przelotny deszcz. Być może również zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie 23-24 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 990 hPa i będzie się wahać.

