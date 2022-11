Pogoda na dziś - środa 02.11. Chłodno, słaby deszcz, biomet niekorzystny

czytaj dalej

Trzmiele potrafią się bawić przedmiotami i najwyraźniej czerpią z tego przyjemność - wskazuje nowe badanie. Naukowcy zaobserwowali, że zwierzęta nie potrzebowały zachęty do toczenia drewnianych kulek, a czasami nawet rezygnowały z posiłku na rzecz zabawy. Wyniki stanowią pewną wskazówkę co do inteligencji trzmieli, ale także innych owadów.