Pogoda na jutro - środa 02.08. Noc w wielu miejscach będzie burzowa

Pogoda na jutro. W środę 02.08 w niektórych regionach kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Chwilami wiatr mocno powieje. Synoptycy nie przewidują jednak burz. Temperatura osiągnie od 22 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno, ale z rozpogodzeniami postępującymi od zachodu w głąb kraju. Południowe, wschodnie i środkowe regiony będą w strefie dość obfitych opadów deszczu rzędu 10-30 litów wody na metr kwadratowy oraz burz. Opady będą jednak stopniowo słabnąć i odsuwać się na wschód. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, podczas burz w porywach osiągających prędkość 70-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę 02.08

Dzień przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Początkowo we wschodniej Polsce wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. W godzinach popołudniowych będzie padać z kolei, z takim samym natężeniem, w rejonie Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, a pod wieczór także na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce. Słabe opady mogą pojawić się również na Wybrzeżu.

Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 25 st. C w centralnej części kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę znajdzie się na poziomie 60-70 procent. Mieszkańcy przeważającego obszaru Polski odczują ciepło, na zachodzie i północy będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w zachodniej części kraju oraz na krańcach wschodnich okażą się niekorzystne, a w pozostałych miejscach będą neutralne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr bezie południowo -zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 994 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku początkowo zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Po północy pojawią się przejaśnienia, a opady zanikną. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu rozpocznie się pochmurno z opadami deszczu. Po północy opady zanikną i wystąpią rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w środę mogą spodziewać się pogodnej aury. Po południu pojawi się więcej chmur, a pod wieczór słabo popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 991 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Więcej chmur pojawi się w godzinach popołudniowych, a pod wieczór wystąpią słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurno z obfitymi opadami deszczu. Początkowo możliwa jest burza. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie wypogodzi się. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 980 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl