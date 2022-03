Pogoda na jutro - środa 02.03. Nocą chwyci mróz, dzień z dużą ilością słońca

Nocą w niemal całym kraju pogodnie. Nieco więcej chmur przybędzie pojawi się jedynie na zachodzie oraz południowym wschodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie od -8 do -6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w centrum oraz na południu, do -5 i -3 st. C na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Z uwagi na liczne rozpogodzenia miejscami temperatura minimalna może być niższa. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Pogoda na środę

Dzień w większości kraju zapowiada się pogodnie. Tylko na wschodzie i południu, a wieczorem także na północy kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego, miejscami całkowitego. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.