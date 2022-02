Pogoda na jutro - środa 02.02. Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz

Pogoda na jutro. Środa w całej Polsce upłynie pod znakiem opadów. Synoptycy prognozują deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W części kraju wiatr w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

W nocy będzie ogół pochmurno. Popada śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem. W centrum opady będą marznące, dlatego kierowcy powinni spodziewać się śliskich nawierzchni dróg. Na wschodzie i częściowo na północy kraju spadnie do 1-5 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowego, skręcając na zachodni.

Pogoda na środę

Dzień upłynie z dużym zachmurzeniem, choć będą pojawiać się również przejaśnienia. Wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami na północy kraju może spaść do 3 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W zachodnich regionach kraju okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na obszarze całej Polski będzie wysoka, przekraczając 90 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z opadami śniegu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 do, zahcodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 987 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Opady miejscami marznące, będzie ślisko. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 971 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 972 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-70 km/h, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 991 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Opady miejscami marznące, będzie ślisko. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przeważnie pochmurno, okresami opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 983 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50-70 km/h, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 Pa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 988 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl