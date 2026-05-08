Pogoda na jutro - sobota, 9.05. Jednym noc dla przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym deszcz

Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 9.05. Noc będzie pochmurna w całym kraju. Jedni mogą liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia, a u innych słabo popada. Nieznaczne opady niewykluczone są w niektórych rejonach także w sobotę.

Noc zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Na wschodzie, krańcach południowych oraz miejscami w centrum wystąpią słabe opady deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1-3 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 9.05

W sobotę w większości kraju prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie kłębiaste ma stopniowo zanikać. Słonecznie przez cały dzień będzie tylko na północnym zachodzie i Pomorzu. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 8-11 st. C na Podlasiu, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północnych.

Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na północnym zachodzie do ponad 70 procent na wschodzie i południu. Mieszkańcy zachodniej połowy kraju odczują komfort termiczny, a wschodniej - chłód.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Możliwy jest słaby deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie do południa będzie pochmurnie i niewykluczony jest słaby deszcz. Później stopniowo pojawią się przejaśnienia, a pod wieczór - rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka słoneczna sobota. Temperatura sięgnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu prognozuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie co najmniej 7 st. C. Zaznaczy się słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu do południa spodziewana jest pochmurna aura, ale w kolejnych godzinach stopniowo będą pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie we Wrocławiu duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Może słabo popadać. Temperatura nie spadnie poniżej 9 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Niewykluczony jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe wyniesie 992 hPa.

Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
