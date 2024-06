Pogoda na noc

W nocy na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i w Małopolsce zagrzmi. Podczas wyładowań spadnie do 10-15 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Warmii do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.