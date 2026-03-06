Logo TVN24
Pogoda na jutro - sobota, 7.03. Noc będzie pogodna, ale nie bez mrozu

Noc, mróz, przymrozek
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 7.03. Noc będzie pogodna, ale w wielu regionach złapie kilkustopniowy mróz. Sobota w większości kraju zapowiada się bezchmurnie i ciepło - miejscami termometry mogą pokazać ponad 17 stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -6/-5 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na Ziemi Lubuskiej oraz wysoko w Karkonoszach. Wiatr z południa będzie słaby.

Klatka kluczowa-272985
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 7.03

Szykuje się słoneczna sobota, choć na Pomorzu w ciągu dnia pojawi się nieco chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południowym zachodzie, a lokalnie może być nawet więcej. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-273026
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie stosunkowo niska i wyniesie około 50 procent w całej Polsce. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, z wyjątkiem południowego zachodu, gdzie będzie nam ciepło. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-272996
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1015 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie w Warszawie słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura wyniesie co najmniej -2 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z południa. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Trójmieście rozpocznie się słonecznie, ale po południu pojawi się nieco chmur. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pogodna noc. Temperatura spadnie do -3 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z południa. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczny dzień. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura wyniesie co najmniej -2 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu sobota zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -4 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z południa. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się słonecznej soboty. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 1000 hPa.

Klatka kluczowa-273002
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
