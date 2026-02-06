Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc przyniesie pochmurną aurę z silnymi zamgleniami, lokalnie opadami mżawki (również o charakterze marznącym) i mgłami. Dodatkowo na północnym wschodzie kraju mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na termometrach zobaczymy od -5/-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 0-1 st. C na południu i zachodzie. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na jutro - sobota, 7.02

W sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno z zamgleniami. Na południu i zachodzie lokalnie wystąpią opady mżawki oraz liczne mgły utrzymujące się przez większą część dnia. Z kolei na północy i północnym wschodzie pojawią się słabe opady śniegu (1-5 cm). Temperatura maksymalna wyniesie od -3/-1 st. C na północnym wschodzie do 2-4 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie bardzo wysoka i wyniesie powyżej 90 procent. Warunki biometeo wszędzie będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy aura będzie pochmurna z silnymi zamgleniami, lokalnie mgłami. Na termometrach w Warszawie zobaczymy minimalnie 0-1 st. C. Wiatr wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie osobom przebywającym w Warszawie pochmurną aurę ze słabymi opadami śniegu w godzinach popołudniowych. Temperatura maksymalna wyniesie 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście będzie pochmurno z zamgleniami oraz opadami deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie aura będzie pochmurna ze słabymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu okaże się pochmurna z silnymi zamgleniami, mgłami oraz opadami mżawki. Może również pojawić się mżawka marznąca. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu okaże się pochmurna z zamgleniami i słabymi opadami mżawki. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż 1-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie z silnymi zamgleniami, mgłami oraz opadami mżawki. Istnieje również ryzyko pojawienia się mżawki marznącej. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z zamgleniami i słabymi opadami mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-2 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą silne zamglenia, mgły oraz opady mżawki. Istnieje również ryzyko pojawienia się mżawki marznącej. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 974 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota przyniesie w Krakowie pochmurną aurę z zamgleniami i słabymi opadami mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 3-4 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie wzrastać.

