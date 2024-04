Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na północy spadnie opad rzędu 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W porywach na północy rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.