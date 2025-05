Pogoda na jutro. Noc w części kraju przyniesie deszcz. Podobna sytuacja czeka nas w sobotę 31.05. Opadom w niektórych regionach mogą towarzyszyć burze. Na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Zachmurzenie w nocy z piątku na sobotę okaże się kłębiaste umiarkowane i duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, tylko na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku będzie na ogół bez opadów. Temperatura minimalna okaże się wyrównana, wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie i południu Polski, przez 13 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 31.05

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, na północy spodziewane są również rozpogodzenia. Na Wybrzeżu i Pomorzu opady zanikną. Poza tym miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu i południowym wschodzie możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południowym zachodzie i południu. Nadciągnie północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach - silny.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południu, przekroczy wartość 80 procent. W sobotę odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo na przeważającym obszarze kraju okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże, spadnie przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie należy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego oraz przelotnych opadów deszczu, po południu zanikających. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Na noc prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, może spaść przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Sobota w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, rano jeszcze możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie lekko rośnie, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu należy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu, po południu - zanikające. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w sobotę we Wrocławiu okaże się kłębiaste umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie czeka nas zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu, możliwa jest burza. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 25 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 992 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl