Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami na północnym wschodzie kraju. Lokalnie na południu i zachodzie pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -19/-18 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -14/-10 st. C w centrum kraju, do -7/-6 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę, na Pomorzu do 60 km/h, obniżający odczucie temperatury.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 31.01

Sobota zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od północnego wschodu w głąb kraju. Lokalnie na południu i południowym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od -12/-11 st. C na Podlasiu i Warmii, przez -10/-8 st. C w centrum kraju, do -5/-4 st. C na Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach może wiać do 50 kilometrów na godzinę, na Pomorzu do 65 km/h, co obniży temperaturę odczuwalną.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

W północno-wschodniej części Polski wilgotność powietrza wyniesie poniżej 60 procent. Natomiast w centrum, na zachodzie czy południu osiągnie poziom 70 procent i więcej. Warunki biometeo w całym kraju będą neutralne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w sobotę wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -14 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę aura będzie pogodna i mroźna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -15 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu pogodną, aczkolwiek mroźną, aurę. Na termometrach zobaczmy tam maksymalnie -10 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu pojawi się zachmurzenie duże. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu aura okaże się pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie -10 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę aura w Krakowie będzie pochmurna. Mogą pojawić się tam również słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, obniżający odczucie temperatury. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 985 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl