Pogoda na jutro - sobota 30.10. Słonecznie w całej Polsce, miejscami silniejszy wiatr

Pogoda na noc z piątku na sobotę 29/30.10

Temperatura minimalna wyniesie od 1-3 stopni Celsjusza na południu (miejscami w dolinach oraz na obszarach podgórskich możliwe przymrozki), przez do 4-5 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na północy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Silniejszy okaże się w górach, w porywach osiągając prędkość 70-80 kilometrów na godzinę.