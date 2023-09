Pogoda na jutro - sobota 30.09. W nocy możliwe burze, w dzień będzie padać i wiać

Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Kaszubach, Warmii, Kujawach i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na sobotę 30.09

Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w środkowej Polsce, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku północno-zachodniego i zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.