Pogoda na jutro - sobota 30.07. Intensywnie padać zacznie już w nocy, w dzień strefa ulew obejmie większość Polski

Pogoda na jutro. Sobota 30.07 w większości kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo. Opady w niektórych regionach kraju będą bardzo obfite, możliwe są również burze. Nocą intensywnych opadów deszczu spodziewamy się na południu kraju.

W nocy tylko północna część kraju będzie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Bałtyku, natomiast od południa Polska stopniowo będzie dostawać się w zasięg pochmurnego i deszczowego niżu wraz z systemem frontów atmosferycznych. Nocą strefa długotrwałych i w niektórych miejscach intensywnych opadów deszczu obejmie południe kraju, a w ciągu dnia rozszerzy się na województwa centralne i wschodnie. Lokalnie pojawią się burze i opady o charakterze konwekcyjnym, co dodatkowo zwiększy ilość spadłego deszczu.

Pogoda na noc 29/30.07

Na południu kraju w nocy będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów będzie przemieszczać się w głąb kraju, od rana obejmując całą południową połowę Polski. Pogodnie będzie w północnych regionach. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalczanie, przez 16 st. c w centrum kraju, do 17 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na sobotę 30.07

Za dnia początkowo w południowej i centralnej części kraju, a później także na wschodzie i północnym wschodzie będzie pochmurno z opadami deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie miejscami pojawią się burze i bardziej intensywne opady, nawet do 50 l/mkw. Na Pomorzu oraz początkowo północnym-wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i nie powinno tam padać.

Termometry pokażą maksymalnie od 19-20 st. C w południowo zachodniej i centralnej części kraju, przez 21-24 st. C na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu, do 26-28 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie wiać ze zmieniających się kierunków, umiarkowanie, tylko podczas burz silnie, w porywach osiągając do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na południu i w centrum kraju, przekraczając 90 procent. Najniższa spodziewana jest nad morzem, gdzie wyniesie około 60 procent. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują pogodę jako chłodną i wilgotną. Na krańcach południowo-wschodnich będzie ciepło, choć deszczowo, na Wybrzeżu natomiast będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne. Na Pomorzu Zachodnim i w części Pomorza aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane wzrastające do dużego. Pod koniec nocy możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota zapowiada się w Warszawie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Po południu pojawią się opady deszczu, początkowo słabe z przerwami, wieczorem bardziej intensywne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Sopotu i Gdańska czeka pogodna noc. Temperatura spadnie minimalnie do 13 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W sobotę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni umiarkowane zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wschodni i północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje wschodni i północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się w nocy dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 17 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje wschodni i północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy zahcmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są również burze. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na sobotę dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje wschodni i północno-wschodni wiatr, wieczorem skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 982.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl