Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc, tylko na północnym zachodzie i północy kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje południowy, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, który w porywach na południu rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach porywy mogą sięgać do 80-100 km/h.

Pogoda na jutro - Wielka Sobota, 30.03

Wielka Sobota zapowiada się słonecznie, tylko na północy kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C miejscami nad samym morzem, 18 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 22-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach na zachodzie i południu będzie rozpędzał się do 50-70 km/h, w górach do 80-100 km/h.