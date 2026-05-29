Prognoza Pogoda na jutro - sobota, 30.05. Niespokojna noc w części kraju Damian Zdonek |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nocą we wschodniej połowie kraju będzie pogodnie i bez opadów. Od zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego z opadami deszczu i przelotnymi opadami deszczu rzędu (2-10 litrów wody na metr kwadratowy). Lokalnie możliwe są burze z opadami do 10-20 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przed 9-11 st. C w centrum, do 13-15 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni wiatr.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ostrzeżenia przed nocnymi burzami. Gdzie je wydano

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 30.05

W sobotę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu (rzędu 2-10 l/mkw.). Nad ranem na zachodzie, a następnie na południu i lokalnie w centrum pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu (rzędu 20-30 l/mkw.) oraz możliwymi opadami gradu. Jedynie na wschodzie i północnym wschodzie będzie pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Temperatura osiągnie od 20-21 st. C na wschodzie do 23-24 st. C na zachodzie kraju. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny (40-50 kilometrów na godzinę), północno-zachodni.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w sobotę będzie bardzo zróżnicowana. Najwyższa, w granicach 80 procent, okaże się na południu kraju. Na krańcach wschodnich odczujemy chłód, a na zachodnich - ciepło. W pozostałej części kraju temperatura będzie komfortowa. Warunki biometeo okażą się korzystne tylko na krańcach wschodnich. W reszcie kraju aura będzie neutralna bądź niekorzystna.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, nad ranem - słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota początkowo w Warszawie zapowiada się słonecznie. W drugiej części dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Z zachodu i północnego zachodu nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 km/h). Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc początkowo okaże się pogodna. Nad ranem prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego z możliwym przelotnym opadem deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11-12 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Okresami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr (40-50 km/h), zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc początkowo okaże się pogodna. W jej drugiej części prognozowany wzrost zachmurzenia do dużego przelotnymi opadami deszczu, ryzyko burzy. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23-24 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny (40-50 km/h), zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie początkowo pogodną aurę. Później prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego przelotnymi opadami deszczu, pojawi się ryzyko burzy. Na termometrach zobaczymy minimalnie do 14-15 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Wystąpi ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 23-24 st. C. Nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny (40-50 km/h), zachodni i północno- zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Czeka nas pogodna noc. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie 8-9 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W godzinach wieczornych będzie szansa na rozpogodzenia, ale pojawi się też ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.