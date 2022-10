Pogoda na jutro - sobota 29.10. Mgły radiacyjne pojawią się w nocy, do 21 stopni w dzień

Noc rozpocznie się pogodnie, ale od zachodu prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. W rejonie Warmii i Mazur mogą wystąpić pojedyncze mgły radiacyjne. Spodziewane są one również na południu Polski, na obszarach podgórskich, w kotlinach.

W ciągu nocy termometry pokażą maksymalnie wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 12-14 st. C w zachodniej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - sobota 29.10

Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centralnej Polsce, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy i wschodzie w porywach osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę.