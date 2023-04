Pogoda na jutro - sobota 29.04. W większości kraju spadnie deszcz, możliwe burze, będzie chłodno

Pogoda na jutro. Sobota 29.04 w przeważającej części kraju przyniesie opady deszczu, a w niektórych miejscach na południu może także zagrzmieć. Dużej ilości słońca mogą spodziewać się mieszkańcy wschodnich krańców Polski. Termometry wskażą od 11 do 17 stopni Celsjusza.

Noc na wschodzie kraju zapowiada się pogodnie. W zachodniej połowie Polski będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. w niektórych miejscach kraju możliwe są przygruntowe przymrozki do -5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, a powieje z kierunku południowo-zachodniego.

Pogoda na sobotę 29.04

Dzień na Podlasiu, Lubelszczyźnie i wschodnim Mazowszu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się tam przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie Śląska wystąpią również burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie w zachodnich regionach. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1016 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W sobotę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc- Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w sobotę powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na sobotę dla Poznania prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie do południa będzie, po południu nastąpi wzrost zachmurzenia i spadnie deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota przyniesie we Wrocławiu zmienne zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu, mogą wystąpić również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl