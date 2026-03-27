W nocy w północno-zachodniej części kraju wystąpi małe zachmurzenie małe, okresami będzie bezchmurnie. W drugiej części nocy miejscami możliwe są marznące mgły. Na południowym wschodzie utrzyma się umiarkowane lub duże zachmurzenie, lokalnie niosące słabe, przerywane opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Jedynie w południowej części województwa małopolskiego i śląskiego zapanuje całkowite zachmurzenie. Wystąpią jednostajne, ale powoli słabnące opady deszczu przechodzące na obszarach podgórskich w deszcz ze śniegiem, a w górach, na wysokości powyżej 800 metrów, w śnieg.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 4 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Na zachodzie wiatr zmienny, z przewagą sektora zachodniego, będzie słaby, a w centrum i na wschodzie powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północnych. W górach wciąż spodziewane są silniejsze podmuchy.

Pogoda na jutro - sobota, 28.03

Na południu i południowym wschodzie sobota przyniesie duże i całkowite zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą przelotnie, przeważnie słabe opady deszczu do 2-5 l/mkw. W górach popada deszcz ze śniegiem. Po południu, zwłaszcza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, punktowo wystąpią intensywniejsze opady przelotne do 10-15 l/mkw., może także zagrzmieć. W pozostałej części kraju aura ma bardziej sprzyjać - tylko nad krańce północno-zachodnie po południu nasunie się większe zachmurzenie ze słabym opadem deszczu rzędu 1-2 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu i Górnym Śląsku, przez 11-12 st. C w większości kraju, do 16 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr północno-wschodni, od zachodu skręcający na południowo-zachodni, będzie na ogół słaby i umiarkowany, tylko w górach - nadal dość silny.

Warunki biometeo

W centrum kraju wilgotność powietrza będzie najniższa i wyniesie około 60 procent. Najwyższą, do 90 procent, zanotujemy na krańcach południowych. Odczujemy przede wszystkim chłód, tylko na wschodzie zapanują komfortowe warunki termiczne. Biomet okaże się przeważnie korzystny, neutralny na północnym zachodzie i niekorzystny w południowo-wschodniej Polsce.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Nad ranem możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wyniesie co najmniej 3 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie spodziewane jest umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. W pierwszej części dnia może słabo, przelotnie popadać. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie przy małym zachmurzeniu, ale w jej drugiej części rozwinie się silne zamglenie. Niewykluczona jest marznąca mgła z przejściowo większym zachmurzeniem piętra niskiego. Temperatura obniży się do -2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie przeważnie słaby. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie sobota przyniesie początkowo zanikające zamglenie i mgły. Zasadnicza część dnia będzie pogodna, z małym zachmurzeniem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr, wiejący z kierunków zmiennych i południowego zachodu, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu spodziewane jest małe zachmurzenie. W drugiej części nocy wystąpi jednak zamglenie, możliwa jest także marznąca mgła. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr z północnego zachodu i zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie zaczyna lekko spadać, o północy obniży się do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota powita mieszkańców Poznania małym zachmurzeniem i porannym zamgleniem. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie lekko spada, o północy obniży się do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje przeważnie słaby wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie chmury całkowicie zakryją niebo. Przeważnie będzie słabo, ale jednostajnie padał deszcz, choć przejściowo możliwe są deszcz ze śniegiem i zamglenie. Temperatura wyniesie co najmniej 3 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na całkowite zachmurzenie ze słabymi, przerywanymi opadami deszczu. Nad ranem może przejściowo padać deszcz ze śniegiem, a opadom będzie towarzyszyć zamglenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północnych. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 988 hPa.