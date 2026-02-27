Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc zapowiada się pogodnie, tylko na wschodzie początkowo pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez 1-3 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na krańcach zachodnich. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 28.02

Sobota przyniesie nam przeważnie słoneczną aurę, tylko w północnych regionach zachmurzenie może być większe. Termometry wskażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-16 st. C w centralnej Polsce, do 18-20 st. C na południowym zachodzie. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie na Wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim chwilami silniejszy.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 procent do ponad 70. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr południowy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka pogodna sobota. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na sobotę we Wrocławiu prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 18 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka słoneczna sobota. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr południowy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 997 hPa.

