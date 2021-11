Pogoda na jutro - sobota, 27.11. Nocą opady mokrego śniegu. W dzień miejscami maksymalnie 1 stopień

Pogoda na jutro, sobotę 27.11 przyniesie w nocy opady mokrego śniegu. Miejscami przybędzie do 10 centymetrów. Sobota także upłynie ze śniegiem, miejscami temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 1 stopnia.

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami na krańcach zachodnich. W pasie od Śląska przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Kujawy po Kaszuby, Warmię i Mazury z Suwalszczyzną prognozowane są opady mokrego śniegu do 5-10 centymetrów. W pasie od Małopolski przez Mazowsze po Podlasie opady śniegu z deszczem do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - deszczu. Uwaga, warunki na drogach będą trudne. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na ziemi Lubuskiej, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy i zachodni, tylko na północy północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 27.11

Pogoda na jutro - sobota 27.11 przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Jednak na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, wystąpią przelotne opady śniegu do trzech centymetrów. Pod wieczór pojawią się opady śniegu z deszczem w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę 27.11

Największą wilgotność w sobotę odnotujemy na północnym wschodzie - przekroczy ona wartość 90 procent. W całym kraju będzie chłodno, a na południowym wschodzie dodatkowo odczujemy wilgoć. Warunki biometeo będą na ogół neutralne, jedynie na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz na południu kraju - niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo opady mokrego śniegu do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w Warszawie w południe sięgnie 982 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże, opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa, lekko rośnie.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 981 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa.

Prognoza na noc - Wrocław

Pochmurno z opadami śniegu. Na termometrach minimum -1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 965 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór możliwe są opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 970 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl