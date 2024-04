Pogoda na noc

Noc w całym kraju okaże się pogodna, tylko na północnym zachodzie i południowych krańcach Polski pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu i Śląsku, poprzez 3 st. C w centrum kraju do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - sobota 27.04

Pogodna sobota spodziewana jest właściwie w całej Polsce, tylko na Wybrzeżu i Pomorzu pojawi się więcej chmur, a okresami popada do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. W drugiej połowie dnia wzrośnie także zachmurzenie kłębiaste na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, a chmurom towarzyszyć mogą przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centralnych regionach do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.