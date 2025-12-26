Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 27.12. Gdzie nocą znów zapanuje mróz

|
Noc będzie mroźna
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 27 grudnia. Nadchodzi pochmurna noc z nieznacznym mrozem w części kraju. Miejscami pojawią się mgły, które utrudnią życie kierowcom. Pochmurny będzie także dzień, w którym we znaki da się dość silny i porywisty wiatr.

Nocą na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Na zachodzie rozwiną się gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na południu do 0-2 st. C na północy. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-122466
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 27.12

Sobota w większości Polski zapowiada się pochmurnie. Wschód nawiedzą słabe opady deszczu i mżawki, lokalnie o charakterze marznącym. Rozpogodzenia spodziewane są tylko na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-2 st. C w większości Polski do 3-5 st. C na północy. Powieje dość silnie z północnego zachodu - w rejonie Pomorza i północnego wschodu porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-122473
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na południu do ponad 95 procent na północnym wschodzie. Odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-122439
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Temperatura spadnie do 1-2 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka pochmurna sobota z możliwą mżawką. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 1-2 st. C. Powieje z północnego zachodu, początkowo umiarkowanie, w drugiej części dnia - dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc. Temperatura osiągnie co najmniej 2-3 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie się zmniejsza, o północy wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Chmury w Trójmieście utrzymają się także w dzień, ale można liczyć na rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurnie. Słupki rtęci wskażą przynajmniej 1-2 st. C. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się na pochmurną. Na termometrach pokaże się maksymalnie 0-1 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej nocy. Temperatura spadnie do -2/-1 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się zmniejsza, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Termometry pokażą nie więcej niż 1-2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą niebo nad Krakowem zakryją chmury. Wartości na termometrach spadną do -3/-2 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Kraków czeka sobota z dużym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
