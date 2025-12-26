Pogoda na jutro - sobota, 27.12. Gdzie nocą znów zapanuje mróz

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nocą na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Na zachodzie rozwiną się gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na południu do 0-2 st. C na północy. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 27.12

Sobota w większości Polski zapowiada się pochmurnie. Wschód nawiedzą słabe opady deszczu i mżawki, lokalnie o charakterze marznącym. Rozpogodzenia spodziewane są tylko na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-2 st. C w większości Polski do 3-5 st. C na północy. Powieje dość silnie z północnego zachodu - w rejonie Pomorza i północnego wschodu porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent na południu do ponad 95 procent na północnym wschodzie. Odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Temperatura spadnie do 1-2 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka pochmurna sobota z możliwą mżawką. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 1-2 st. C. Powieje z północnego zachodu, początkowo umiarkowanie, w drugiej części dnia - dość silnie. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc. Temperatura osiągnie co najmniej 2-3 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie się zmniejsza, o północy wyniesie 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Chmury w Trójmieście utrzymają się także w dzień, ale można liczyć na rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurnie. Słupki rtęci wskażą przynajmniej 1-2 st. C. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się na pochmurną. Na termometrach pokaże się maksymalnie 0-1 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej nocy. Temperatura spadnie do -2/-1 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie się zmniejsza, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Termometry pokażą nie więcej niż 1-2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą niebo nad Krakowem zakryją chmury. Wartości na termometrach spadną do -3/-2 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Kraków czeka sobota z dużym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka