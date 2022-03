Pogoda na jutro - sobota 26.03. Front nad Polską, popada deszcz

Pogoda na jutro. Sobota w wielu miejscach kraju przyniesie opady deszczu. Popada jednak słabo i lokalnie. Na wschodzie wiatr w porywach mocno się rozpędzi. Temperatura sięgnie maksymalnie do 16 stopni Celsjusza w południowej części Polski.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy z piątku na sobotę Polska będzie jeszcze pod wpływem wyżu znad Wysp Brytyjskich. Do rana nasza kraj pozostanie także w dość ciepłej masie łagodnego powietrza polarnego morskiego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Od godzin porannych w sobotę Polska zacznie dostawać się w zasięg układu niskiego ciśnienia znad północno-zachodniej Rosji. W ciągu dnia, stopniowo od północy na południe, przemieści się front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne arktyczne powietrze. Obecność frontu będzie zaznaczona zwiększonym zachmurzeniem oraz słabymi przelotnymi opadami deszczu głównie we wschodniej połowie kraju, gdzie również silniej powieje.

Pogoda na noc

Nocą początkowo będzie pogodnie. Następnie nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia od północny kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu i zachodzie. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu i Mazurach w drugiej części nocy okresami dość silny. W porywach osiągnie tam prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na sobotę

Za dnia nad ranem w północnych regionach kraju, później w centrum, a wieczorem również na południu pojawi się duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie wystąpią słabe przelotne opady deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na północy, przez 13 st. C w centralnej części kraju, do 16 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Na zachodzie będzie umiarkowany, a na wschodzie dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wyższa niż w ciągu ostatnich dni, sięgając w sobotę około 60-80 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalny chłód, tylko mieszkańcy południa kraju odczują komfort termiczny. W tych regionach warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a w pozostałych miejscach będą niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby, nad ranem umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1012 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Początkowo zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Pod koniec dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Początkowo pogodnie, w ciągu nocy wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Początkowo pochmurno, nad ranem możliwe słabe przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1024 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Początkowo zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Wieczorem przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Bezchmurnie. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Początkowo słonecznie i pogodnie, po południu wzrost zachmurzenia do dużego. Wieczorem możliwe słabe opady przelotne deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Początkowo słonecznie i pogodnie, po południu wzrost zachmurzenia do dużego. Wieczorem możliwe słabe opady przelotne deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

