Pogoda na jutro - sobota 26.02. Nocą w wielu regionach spodziewamy się opadów marznących

Pogoda na jutro. Sobota w kilku regionach kraju przyniesie opady. Synoptycy prognozują deszcz, nie wykluczają również deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie do 9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju pojawią się opady deszczu, okresami również deszczu ze śniegiem. Opady mogą być marznące, szczególnie na Pomorzu, Kujawach i Śląsku. Kierowcy powinni spodziewać się śliskich nawierzchni dróg. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na sobotę

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pasie dzielnic centralnych wystąpią opady deszczu, miejscami może spaść także deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.