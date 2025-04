W nocy będzie pogodnie. Tylko na południowym wschodzie kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste i opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem miejscami, na południu i w centrum kraju, możliwe są mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Kujawach, Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.