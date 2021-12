Pogoda na jutro - sobota 25.12. Mróz we wszystkich regionach, opady śniegu będą zanikać

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. W południowej części kraju wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami deszcz będzie marznący, dlatego kierowcy powinni spodziewać się śliskich nawierzchni dróg. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -11 i -10 st. C na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Kujawach, Nizinie Szczecińskiej, Pomorzu, w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej oraz Lubelszczyźnie, do -3 st. C na Podkarpaciu . Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni.