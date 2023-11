Pogoda na jutro - sobota 25.11. Opady w całym kraju, wiatr momentami mocno powieje

W nocy zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami śniegu, a w niektórych miejscach także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, lokalnie dość silny, w porywach osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 25.11

Dzień również upłynie z dużym zachmurzeniem. Okresami będą występować opady śniegu, podczas których w większości kraju spadnie od 1 do 3 centymetrów, a na Pomorzu nawet 5-10 cm. Ponadto w niektórych miejscach, głównie w rejonie Pomorza, popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C w północno-wschodniej części kraju do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie, okresami silniej, w porywach do 50 km/h.