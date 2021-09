Pogoda na jutro - sobota, 25.09. Deszczowo w części kraju, możliwy silniejszy wiatr. Do 23 stopni Celsjusza

Pogoda na jutro, sobotę 25.09 przyniesie opady deszczu w części kraju. Będą jednak też miejsca, gdzie pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza, powieje silniejszy wiatr.

Pogoda na noc 24/25.09 zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na północy spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Pogoda na jutro - sobota, 25.09

Sobota 25.09 będzie na ogół pochmurna. W północnej części kraju może spaść deszcz. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przed południem miejscami stanie się silniejszy, powieje z zachodu.