Pogoda na jutro - sobota 25.06. Od 25 do 30 stopni. Lokalnie może zagrzmieć

Pogoda na noc 24/25.06

Nadchodząca noc zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie na zachodzie zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać do umiarkowanego, a lokalnie dużego. Padać nie powinno. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Gorzowskiej. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - sobota 25.06

Sobota będzie przeważnie słoneczna i pogodna. Po południu na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać, niewykluczone są przelotne opady deszczu i burze od Dolnego Śląska po Ziemię Lubuską. Zjawiskom mogą towarzyszyć opady rzędu 15-30 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy jest grad. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C w Wielkopolsce. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burzy silny w porywach osiągając do 70-90 kilometrów na godzinę.