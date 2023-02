Pogoda na dziś - sobota 25.02. W części kraju mocno sypnie śniegiem

W sobotę będzie pochmurno. Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia w północnych i zachodnich regionach opady będą przechodzić w śnieg i lokalnie spadnie tam go do 5-10 centymetrów. Pokrywa śnieżna w górach wzrośnie o 10-20 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 4-6 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego skręcając na północno-zachodni. Okaże się na ogół umiarkowany, jednak w porywach na północy, zachodzie, a także na południu kraju powieje dość silnie, w porywach rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę, co będzie powodować zawieje śnieżne.