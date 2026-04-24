Pogoda na jutro - sobota, 25.04. Nocą miejscami temperatura zbliży się do zera

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 25.04. Noc zapowiada się dość pogodnie, ale lokalnie temperatura przy gruncie spadnie poniżej zera. W drugiej części nocy wiatr zacznie przybierać na sile, by w dzień miejscami powiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Nocą będzie przeważnie dość pogodnie - wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie (miejscami pojawią się przymrozki), przez 4-5 st. C w centrum, do 6-8 st. C na południu. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale w drugiej części nocy stanie się silniejszy - w porywach sięgnie 40-50 km/h.

Pogoda na jutro - sobota, 25.04

W centrum i na wschodzie sobota zapowiada się dość pogodnie, a na południowym zachodzie - pogodnie i okresami słonecznie. W pasie północnym zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale w ciągu dnia wzrośnie do dużego. Na krańcach północnych w godzinach wieczornych pojawi się ryzyko przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-13 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Pomorzu Gdańskim, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu. Powieje z kierunków zachodnich, na ogół dość silnie, okresowo w porywach do 50-60 km/h, a na Pomorzu wiatr z północnego zachodu będzie jeszcze silniejszy, sięgający do 80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na południowym zachodzie do 90 procent na północy. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie nam zimno, w pasie od Pomorza Zachodniego po Podlasie - chłodno, a w reszcie kraju - komfortowo. Na południu i zachodzie warunki biometeo będą neutralne, a w pozostałej części Polski - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 998 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje dość silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach sięgający 50-60 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura spadnie do 4 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie. Pod koniec dnia może przelotnie popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje dość silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie będzie nadal spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu panować będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura nie spadnie poniżej 6 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zachmurzenie będzie początkowo duże, ale w ciągu dnia zmniejszy się do umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje dość silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach sięgający 45-55 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie we Wrocławiu przeważnie umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie co najmniej 6 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Ranek przywita mieszkańców Wrocławia umiarkowanym zachmurzeniem, ale w ciągu dnia obniży się ono do małego, a okresami będzie nawet bezchmurnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 18 st. C. Powieje dość silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia, ale w drugiej części dnia zmniejszy się ono do małego. Na termometrach pokaże się maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach sięgający 35-45 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
