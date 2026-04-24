Prognoza Pogoda na jutro - sobota, 25.04. Nocą miejscami temperatura zbliży się do zera Tomasz Wakszyński

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nocą będzie przeważnie dość pogodnie - wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie (miejscami pojawią się przymrozki), przez 4-5 st. C w centrum, do 6-8 st. C na południu. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale w drugiej części nocy stanie się silniejszy - w porywach sięgnie 40-50 km/h.

Pogoda na jutro - sobota, 25.04

W centrum i na wschodzie sobota zapowiada się dość pogodnie, a na południowym zachodzie - pogodnie i okresami słonecznie. W pasie północnym zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale w ciągu dnia wzrośnie do dużego. Na krańcach północnych w godzinach wieczornych pojawi się ryzyko przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-13 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Pomorzu Gdańskim, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu. Powieje z kierunków zachodnich, na ogół dość silnie, okresowo w porywach do 50-60 km/h, a na Pomorzu wiatr z północnego zachodu będzie jeszcze silniejszy, sięgający do 80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na południowym zachodzie do 90 procent na północy. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie nam zimno, w pasie od Pomorza Zachodniego po Podlasie - chłodno, a w reszcie kraju - komfortowo. Na południu i zachodzie warunki biometeo będą neutralne, a w pozostałej części Polski - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 998 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje dość silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach sięgający 50-60 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura spadnie do 4 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie. Pod koniec dnia może przelotnie popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje dość silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie będzie nadal spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu panować będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura nie spadnie poniżej 6 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zachmurzenie będzie początkowo duże, ale w ciągu dnia zmniejszy się do umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje dość silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach sięgający 45-55 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie we Wrocławiu przeważnie umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie co najmniej 6 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Ranek przywita mieszkańców Wrocławia umiarkowanym zachmurzeniem, ale w ciągu dnia obniży się ono do małego, a okresami będzie nawet bezchmurnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 18 st. C. Powieje dość silnie z kierunków zachodnich, w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zacznie spadać, o północy obniży się do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia, ale w drugiej części dnia zmniejszy się ono do małego. Na termometrach pokaże się maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków zachodnich, w porywach sięgający 35-45 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

