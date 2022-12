Pogoda na jutro - sobota 24.12. Jesienna aura, dużo deszczu i aż 9 stopni

Pogoda w Wigilię zapowiada się deszczowo. Lokalnie opady mogą być obfite, a jeżeli pojawi się śnieg, to w nielicznych miejscach i tylko w towarzystwie deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 2 do 9 stopni Celsjusza.

W nocy będzie pochmurno. Pojawią się opady deszczu rzędu 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Początkowo padać będzie na wschodzie, a w drugiej części nocy także na zachodzie i południu kraju. Lokalnie w środkowych i północnych regionach możliwe są mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze zmieniających się kierunków, słabo i umiarkowanie. Tylko w Sudetach będzie wiać dość silnie, w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Wigilię

Sobota przyniesie pochmurną aurę. Padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw., lokalnie do 15 l/mkw. W rejonie Kujaw i Pomorza może popadać deszcz ze śniegiem.

Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr wschodni, skręcający na południowo-zachodni, będzie umiarkowany. Na południu okresami może być dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne w Wigilię

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 90 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, ponieważ będzie pochmurno, mokro i ponuro, lokalnie też wietrznie.

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna noc, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 992 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie początkowo będzie pochmurno, później się rozpogodzi. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobora w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr słaby, powieje z kierunków północnych. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. W jej drugiej części pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania powinni spodziewać się w sobotę pochmurnej aury z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą w Krakowie będzie pochmurno, wystąpią też opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota przyniesie w Krakowie pochmurną aurę z opadami deszczu. Pod koniec dnia możliwe są przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest zachmurzone niebo i okresowe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota zapowiada się w Krakowie pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 979 hPa.

