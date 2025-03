Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum od -3/2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1/0 st. C w centrum, do 1/2 st. C na południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.

Pogoda na jutro - sobota, 22.03

Sobota na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Przejściowo na północnym wschodzie z umiarkowanego zachmurzenia robi się duże. Lokalnie możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego również na południu Polski. Temperatura maksymalna sięgnie od 12-13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr powieje z południowego wschodu.