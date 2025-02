W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie na północy może wystąpić duże zachmurzenie. Nie powinno jednak padać. Temperatura minimalna wyniesie od -12/-10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez -7/-5 st. C w centrum Polski do -2/0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo - wschodni.

Pogoda na jutro - sobota, 22.02

Sobota na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie przejściowo na wschodzie Polski może pojawić się umiarkowane i duże zachmurzenie. Parasole raczej nie będą potrzebne. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4/6 st. C w centrum kraju, do 8/9 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W górach w porywach będzie rozpędzać się do 50-80 kilometrów na godzinę.