Pogoda na jutro - sobota 21.10. Nocą może silnie wiać. Za dnia miejscami powyżej 20 stopni i burze

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 21.10. Kolejne godziny na znacznym obszarze kraju będą pochmurne i deszczowe. Spodziewane są silne podmuchy wiatru. W dzień w niektórych regionach po południu może zagrzmieć. Termometry pokażą od 10 do 23 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W północnej połowie kraju i na zachodzie będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach noc zapowiada się pogodnie. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość 50-80 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą sięgać ponad 90 km/h.

Pogoda na jutro - sobota 21.10

Dzień w północnej i wschodniej Polsce przyniesie opady deszczu do 4 l/mkw. Poza tym dzień będzie pogodny, choć lokalnie może przelotnie padać. W godzinach popołudniowych we wschodnich regionach niewykluczone są słabe burze z opadami deszczu 5-15 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 km/h.

Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, jedynie na Wybrzeżu miejscami silniejszy.