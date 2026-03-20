Pogoda na jutro - sobota 21.03. Nocą miejscami możliwy deszcz ze śniegiem

Pogoda na jutro, czyli na 21.03. W nocy w wielu regionach przydadzą się parasole, miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem. Sobota zapowiada się dość chłodno.

Na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju noc będzie pochmurna. Spaść może do 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, miejscami na wyżynach i pogórzu także deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -4 stopni Celsjusza na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C lokalnie na południu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - sobota 21.03

W większości kraju sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Więcej chmur pojawi się w regionach południowych, gdzie może także padać słaby deszcz do 3 l/mkw., lokalnie deszcz ze śniegiem. W drugiej części dnia opady osłabną, a niebo ma się rozpogadzać. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Kaszubach i Lubelszczyźnie, przez 10 st. C w centralnej Polsce, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

W ciągu dnia najniższa wilgotność powietrza zapanuje w północnej oraz centralnej Polsce i wyniesie około 60 procent. Najwyższa wilgotność, ponad 70 procent, spodziewana jest na krańcach południowych. Odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na północy, a na południu - niekorzystne, przechodzące w neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie -2 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć i o północy sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w sobotę małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1009 hPa, będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Aura w nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1022 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe zachmurzenie. Termometry pokażą do 8 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, a w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem zasnują w nocy chmury, ale wystąpią też przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z północnego wschodu. O północy ciśnienie osiągnie 1010 hPa, będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w sobotę zapanuje na ogół małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie 11 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma rosnąć i w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. Okresami popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1004 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu prognozowane jest pochmurne niebo z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresami popada deszcz, możliwy będzie także deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 990 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurna sobota z większymi przejaśnieniami spodziewana jest w Krakowie. Możliwe będą także przelotne opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 992 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Mokry śnieg
Śnieg, mgły i mróz. Alarmy w 14 województwach
Prognoza
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Prognoza
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Prognoza
Szop pracz na drzewie
Utknął kilka metrów nad ziemią, na głowie miał słoik
Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
Tragiczny wypadek w Alpach. Urwała się gondola kolejki
Świat
Noc, mgła, jesień
Nocą miejscami chwyci mróz
Prognoza
Norwegia, pożar
Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
Świat
kropki2
"Po raz pierwszy badałam obiekt, którego istnienia nie rozumiemy"
Nauka
