Pogoda na noc

Na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju noc będzie pochmurna. Spaść może do 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, miejscami na wyżynach i pogórzu także deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -4 stopni Celsjusza na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C lokalnie na południu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - sobota 21.03

W większości kraju sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Więcej chmur pojawi się w regionach południowych, gdzie może także padać słaby deszcz do 3 l/mkw., lokalnie deszcz ze śniegiem. W drugiej części dnia opady osłabną, a niebo ma się rozpogadzać. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Kaszubach i Lubelszczyźnie, przez 10 st. C w centralnej Polsce, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

W ciągu dnia najniższa wilgotność powietrza zapanuje w północnej oraz centralnej Polsce i wyniesie około 60 procent. Najwyższa wilgotność, ponad 70 procent, spodziewana jest na krańcach południowych. Odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na północy, a na południu - niekorzystne, przechodzące w neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie -2 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć i o północy sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w sobotę małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1009 hPa, będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Aura w nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1022 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe zachmurzenie. Termometry pokażą do 8 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, a w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem zasnują w nocy chmury, ale wystąpią też przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z północnego wschodu. O północy ciśnienie osiągnie 1010 hPa, będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w sobotę zapanuje na ogół małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie 11 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma rosnąć i w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. Okresami popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1004 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu prognozowane jest pochmurne niebo z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresami popada deszcz, możliwy będzie także deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 990 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurna sobota z większymi przejaśnieniami spodziewana jest w Krakowie. Możliwe będą także przelotne opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 992 hPa.