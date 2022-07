Pogoda na jutro - sobota, 2.07. Mniej burz, upał tylko lokalnie. Od 23 do 31 stopni

Nocą w pasie dzielnic centralnych pojawią się deszcz i burze (opady rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i burzowe porywy wiatru w granicach 60-90 kilometrów na godzinę, wieczorem lokalnie możliwy grad). Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr skręcający na zachodni.

Pogoda na jutro - sobota, 2.07

W sobotę 2.07 we wschodniej części kraju prognozowany jest przelotny deszcz i burze (z opadami rzędu 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h). Zachodnia część kraju pozostanie na ogół słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.