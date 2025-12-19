Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu lub mżawki w północno-zachodniej, częściowo zachodniej i północnej części kraju. W pozostałej części Polski dominować będą nisko zawieszone chmury oraz liczne mgły (lokalnie marznące), ograniczające widzialność do 100 metrów. Na większe przejaśnienia i to jedynie w pierwszej części nocy liczyć mogą mieszkańcy Dolnego i Górnego Śląska oraz Ziemi Łódzkiej. Temperatura minimalna wyniesie od -1/1 stopnia Celsjusza przed strefa frontową w południowo-wschodniej połowie kraju do 4-5 st. C na północnym zachodzie. Wiatr powieje słabo z południa.

Pogoda na jutro - sobota, 20.12

Zachmurzenie w sobotę okaże się całkowite niemal w całym kraju, niewielkie przejaśnienia możliwe są jedynie na Śląsku i w rejonie Pomorza Zachodniego. W strefie frontowej rozciągającej się od Warmii i Podlasia, przez centrum, po Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Przed frontem na południowym wschodzie w dalszym ciągu utrzymywać się będą silne zamglenia, a szczególnie rano mgły znacznie ograniczające widzialność. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, okresami zmienny, przeważnie słaby.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność będzie w sobotę bardzo wysoka, przekroczy 90 procent w całym kraju. Na ogół odczujemy chłód, chociaż będą też miejsca, gdzie temperatura osiągnie komfortową wartość. Warunki biometeo wszędzie zapowiadają się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zachmurzenie okaże się duże lub całkowite. Wystąpi silne zamglenie, a nawet mgła. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Nadciągnie słaby wiatr z południa. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się pochmurno, początkowo wystąpi mgła i silne zamglenie, w drugiej części dnia - słabe opady deszczu bądź mżawki. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Nadciągnie wiatr wiejący z południowego zachodu lub z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie duże lub całkowite, w ciągu nocy pojawią się słabe opady deszczu i mżawki oraz towarzyszące im zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni lub zachodni będzie przeważnie słaby. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota będzie na ogół pochmurna. Początkowo możliwe są szybko zanikające opady mżawki i zamglenie. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr nadciągnie z kierunków zachodnich, będzie słaby. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc na początku okaże się dość pogodna, z upływem godzin chmur zacznie przybywać do tego stopnia, że mogą wystąpić opady deszczu, a także zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, nadciągnie z południa, pod koniec nocy powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurno z okresowo występującymi słabymi opadami deszczu oraz zamgleniem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W pierwszej części nocy we Wrocławiu będzie dość pogodnie, wystąpi zachmurzenie małe bądź umiarkowane. W drugiej części nocy zachmurzenie zacznie się zwiększać, pojawi się zamglenie, a nad ranem możliwa jest marznąca mgła. Termometry wskażą -1 st. C. Powieje południowy lub zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z okresowo występującymi słabymi opadami deszczu oraz zamgleniem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno, widzialność szybko będzie spadać, wystąpi ryzyko marznącej mgły. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Rano i wieczorem pojawi się mgła, przejściowo marznąca, a w ciągu dnia utrzyma się zamglenie. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 995 hPa.