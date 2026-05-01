Pogoda na jutro - sobota, 2.05. Nocą pojawią się zamglenia
Nocą na niebie utrzyma się na ogół zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowym wschodzie, padać jednak nie powinno, a punktowo wystąpić mogą zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na północnym wschodzie i miejscami w centrum do 5-7 st. C w pozostałej części kraju. Przymrozki do -2/-1 st. C będą możliwe jedynie lokalnie w tzw. zastoiskach chłodu. Wiatr okaże się słaby, powieje z kierunków zmiennych.
Pogoda na jutro - sobota, 2.05
To będzie słoneczna sobota. Jedynie na południowym wschodzie pojawi się miejscami więcej chmur, ale opady się nie pojawią. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 20 st. na Podkarpaciu, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Wiatr na wschodzie okaże się przeważnie północno-zachodni skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.
Warunki biometeo w sobotę
Wilgotność powietrza w sobotę okaże się dość wyrównana, na poziomie 40 procent. Trochę wyższa, bo w okolicach 60 procent będzie na południowym wschodzie. W całym kraju prognozowane jest ciepło, a warunki biometeo zapowiadają się na korzystne.
Pogoda na noc - Warszawa
Nocą w Warszawie utrzyma się małe zachmurzenie. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1013 hPa.
Pogoda na jutro - Warszawa
Zapowiada się przeważnie bezchmurna sobota, okresami wystąpi zachmurzenie małe. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby, początkowo zmienny, następnie przeważnie zachodni wiatr. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1010 hPa.
Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Zapowiada się bezchmurna noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, okresami z zachmurzeniem małym. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, w drugiej części nocy - przeważnie zachodni i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1024 hPa.
Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Gdańsk, Gdynia i Sopot mogą liczyć na przeważnie bezchmurne niebo. Termometry w sobotę pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr powieje przeważnie z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1022 hPa.
Pogoda na noc - Poznań
To będzie bezchmurna noc, możliwe są zamglenia w jej drugiej części. Termometry w Poznaniu pokażą minimalnie 6 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1015 hPa.
Pogoda na jutro - Poznań
Sobota upłynie pod znakiem bezchmurnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr w pierwszej części dnia będzie słaby i zmienny, następnie południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1012 hPa.
Pogoda na noc - Wrocław
Szykuje się bezchmurna noc. Termometry we Wrocławiu pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1011 hPa.
Pogoda na jutro - Wrocław
Sobota we Wrocławiu zapowiada się przeważnie bezchmurnie, okresami wystąpi zachmurzenie małe związane z chmurami piętra wysokiego. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się przeważnie południowy, słaby lub umiarkowany, zwłaszcza w drugiej części dnia. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1008 hPa.
Pogoda na noc - Kraków
Na noc dla Krakowa prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub małe. Padać nie będzie, w drugiej części nocy możliwe są zamglenia. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 999 hPa.
Pogoda na jutro - Kraków
Sobota zapowiada się w Krakowie z przeważnie bezchmurnym niebem, okresami zachmurzenie wzrośnie do małego lub umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 997 hPa.
