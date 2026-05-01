Pogoda na jutro - sobota, 2.05. Nocą pojawią się zamglenia

Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli sobotę 2.05. Nocą w niektórych miejscach mogą utworzyć się zamglenia. Dzień przyniesie słoneczną aurę w całym kraju, a termometry wskażą nawet powyżej 25 stopni Celsjusza.

Nocą na niebie utrzyma się na ogół zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowym wschodzie, padać jednak nie powinno, a punktowo wystąpić mogą zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 3-4 st. C na północnym wschodzie i miejscami w centrum do 5-7 st. C w pozostałej części kraju. Przymrozki do -2/-1 st. C będą możliwe jedynie lokalnie w tzw. zastoiskach chłodu. Wiatr okaże się słaby, powieje z kierunków zmiennych.

Pogoda na jutro - sobota, 2.05

To będzie słoneczna sobota. Jedynie na południowym wschodzie pojawi się miejscami więcej chmur, ale opady się nie pojawią. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 20 st. na Podkarpaciu, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Wiatr na wschodzie okaże się przeważnie północno-zachodni skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w sobotę okaże się dość wyrównana, na poziomie 40 procent. Trochę wyższa, bo w okolicach 60 procent będzie na południowym wschodzie. W całym kraju prognozowane jest ciepło, a warunki biometeo zapowiadają się na korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie utrzyma się małe zachmurzenie. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zapowiada się przeważnie bezchmurna sobota, okresami wystąpi zachmurzenie małe. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby, początkowo zmienny, następnie przeważnie zachodni wiatr. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się bezchmurna noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, okresami z zachmurzeniem małym. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, w drugiej części nocy - przeważnie zachodni i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Gdańsk, Gdynia i Sopot mogą liczyć na przeważnie bezchmurne niebo. Termometry w sobotę pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr powieje przeważnie z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

To będzie bezchmurna noc, możliwe są zamglenia w jej drugiej części. Termometry w Poznaniu pokażą minimalnie 6 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota upłynie pod znakiem bezchmurnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr w pierwszej części dnia będzie słaby i zmienny, następnie południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Szykuje się bezchmurna noc. Termometry we Wrocławiu pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się przeważnie bezchmurnie, okresami wystąpi zachmurzenie małe związane z chmurami piętra wysokiego. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się przeważnie południowy, słaby lub umiarkowany, zwłaszcza w drugiej części dnia. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub małe. Padać nie będzie, w drugiej części nocy możliwe są zamglenia. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota zapowiada się w Krakowie z przeważnie bezchmurnym niebem, okresami zachmurzenie wzrośnie do małego lub umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie zaczyna spadać, w południe dojdzie do 997 hPa.

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
