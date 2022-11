Pogoda na jutro - sobota 19.11. W nocy nawet 11 stopni mrozu, dzień ze śniegiem i lokalnymi burzami

Pogoda na jutro. Mróz w całej Polsce wystąpi zarówno w nocy, jak i za dnia. Nocą w części kraju temperatura spadnie nawet do -11 stopni Celsjusza. W sobotę na Pomorzu i Wybrzeżu może lokalnie spaść dużo śniegu, niewykluczone są również burze.

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i południowym wschodzie kraju okresami będą pojawiać się opady śniegu do 3 centymetrów, a na Wybrzeżu i Pomorzu spadnie do 5 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -11 i -10 stopni Celsjusza północnym wschodzie, przez -8 st. C w centrum, do -5 st. C na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny.

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowej i wschodniej Polsce wystąpią słabe opady śniegu do 2 cm. Na Wybrzeżu i Pomorzu przelotne opady mogą mieć silne natężenie i spadnie tam do 5, a lokalnie do 10 cm. W tej części kraju możliwe są również burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze zmiennych kierunków będzie wiać słabo, tylko nad morzem wiatr okaże się północno-wschodni, dość silny i porywisty.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie około 80-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 999 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota upłynie w Warszawie po znakiem umiarkowanego i małego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z okresowymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -6 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na sobotę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -3 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Pojawią się również przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -7 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w sobotę mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na sobotę dla Krakowa prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 986 hPa.

