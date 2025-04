Pogoda na jutro - sobota, 19.04. Nocą w części kraju pojawią się burze, miejscami będą gwałtowne. Zjawiska będą jednak zanikać. W sobotę miejscami może przelotnie popadać, zrobi się nieco chłodniej. Termometry pokażą do 21 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą wystąpi zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu na zachodzie kraju i przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i w centrum. Lokalnie, zwłaszcza w pierwszej części nocy, wystąpi ryzyko burz z intensywnymi opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy, może spaść grad. Temperatura wyniesie minimalnie od 9 stopni Celsjusza na południu do 13 st. C na Pomorzu i częściowo na wschodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, na zachodzie zachodni wiatr. Podczas burzy w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 19.04

Zachmurzenie w sobotę okaże się duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie początkowo wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, natomiast na wschodzie w ciągu dnia spodziewane są słabe opady przelotne. W rejonie Suwalszczyzny możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na wschodzie Polski. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w Polsce wyniesie od około 50 procent na południowym wschodzie do ponad 80 procent na północnym zachodzie. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane, od korzystnych na południu i w centrum kraju, przez neutralne, po niekorzystne na północnym wschodzie i północnym zachodzie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu zapowiada się noc w Warszawie. W pierwszej części nocy możliwa jest burza z ulewnym deszczem oraz silnym wiatrem. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów - taka będzie sobota w Warszawie. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części nocy możliwa jest burza. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przejściowo możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu okaże się pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota będzie w Poznaniu pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przejściowo możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu okaże się pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 11 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu szykuje się pochmurna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przejściowo może słabo popadać. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura spadnie do 9 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie czeka nas zachmurzenie duże z licznymi rozpogodzeniami. Padać nie powinno. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie nieznacznie spadać.

