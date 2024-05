Pogoda w sobotę 18.05 może być gwałtowna. W wielu miejscach synoptycy zapowiadają burze. Termometry wskażą od 21 do 24 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się na ogół pogodnie. W południowej części kraju pojawi się więcej chmur i słabo popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Pogoda na sobotę 18.05

Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.