Pogoda na jutro - sobota 18.03. W niewielkiej części kraju pogoda nie dopisze

Pogoda na jutro. W sobotę 18.03 będą i słoneczne regiony, i takie, w których należy spodziewać się na ogół zachmurzonego nieba. Termometry wskażą maksymalnie od 8 do 15 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie będzie zmienne - od dużego na zachodzie i północy do małego na wschodzie i południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na południu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący z kierunku południowo-wschodniego, powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na sobotę 18.03

Dzień w zachodnich i północnych regionach zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu. We wschodniej i południowej Polsce będzie pogodnie, a miejscami słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków południowych.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie poziom od 50 do 70 procent, przy czym najwyższa będzie w rejonie Wybrzeża. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na północnym zachodzie kraju okażą się neutralne, a w pozostałych miejscach aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie z pogodną aurą. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na sobotę dla Warszawy prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w sobotę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się dość pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie się waha, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie bezchmurne niebo. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w sobotę mogą liczyć na słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 989 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl