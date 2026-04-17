Pogoda na jutro - sobota 18.04. W nocy jeszcze chłodno, w dzień nawet 20 stopni

Pogodna noc
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na sobotę 18.04. Noc w całym kraju zapowiada się dość pogodnie, ale chłodno - termometry pokażą co najwyżej 4 stopnie Celsjusza. W dzień aura okaże się łaskawsza, a lokalnie temperatura wzrośnie do 20 stopni.

Noc zapowiada się pogodnie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na Podlasiu może padać słaby deszcz, a na Wybrzeżu snuć się mgły. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza lokalnie Kujawach oraz Śląsku, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Powieje na ogół słaby wiatr, północno-zachodni, tylko na zachodzie wschodni.

Pogoda na jutro - sobota 18.04

W sobotę czeka nas przeważnie pogodna aura. Więcej kłębiastych chmur pojawi się tylko w północno-zachodniej i wschodniej Polsce, a na Lubelszczyźnie może przelotnie popadać. Termometry wskażą od 15 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, 17 st. C w centrum kraju do 20 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północny, w zachodniej Polsce południowy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent na północy i południowym wschodzie. Warunki biometeo będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc upłynie pod znakiem chmur i przejaśnień. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie nie powinno się zmieniać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy w sobotę czeka kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 17 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa, ciśnienie pozostanie stabilne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby. Barometry wskażą o północy 1021 hPa, ciśnienie będzie bez zmian.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Z północy powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma pozostać bez zmian i w południe sięgnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu okaże się raczej pogodna. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie stabilne, o północy na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zapanuje kłębiaste zachmurzenie, małe i umiarkowane. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 19 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1012 hPa, a ciśnienie pozostanie bez większych zmian.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą niebo nad Wrocławiem będzie pogodne. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. O północy ciśnienie wyniesie 1008 hPa, ciśnienie nie powinno się zmieniać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodna sobota spodziewana jest we Wrocławiu. Termometry pokażą do 20 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, na barometrach w południe zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie niezmienne, a barometry wskażą o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę mieszkańców Krakowa czeka kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr okaże się północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa i pozostanie bez większych zmian.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Woda przed Pałacem Dożów w Wenecji, listopad 2019 r.
Jak uchronić Wenecję przed zalaniem? Można ją przenieść
Świat
Przed akcją ratunkową humbaka Timmy'ego
Sprowadzili ciężki sprzęt. Akcja ratunkowa na Bałtyku
Świat
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
Prognoza
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
Nauka
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Prognoza
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
Prognoza
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
Świat
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
Prognoza
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Świat
Opady deszczu, deszcz
Widać mocniejsze opady deszczu
Prognoza
Wzburzone wody Atlantyku
Załamanie się kluczowego dla Europy systemu? Co mówią analizy
Nauka
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
Polska
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
Nauka
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
Świat
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
Polska
Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych
Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel
Świat
Rekin polarny z hrabstwa Sligo w Irlandii
Miał 150 lat, czyli był młodzieniaszkiem. Niezwykły widok na plaży
Świat
Karambol na ponad 70 pojazdów na autostradzie w Kolorado
Karambol na ponad 70 pojazdów. Pomogła lokalna społeczność
Świat
deszcz, ulewa, wiosna
W weekend nawet 20 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
