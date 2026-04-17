Prognoza Pogoda na jutro - sobota 18.04. W nocy jeszcze chłodno, w dzień nawet 20 stopni Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc zapowiada się pogodnie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na Podlasiu może padać słaby deszcz, a na Wybrzeżu snuć się mgły. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza lokalnie Kujawach oraz Śląsku, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Powieje na ogół słaby wiatr, północno-zachodni, tylko na zachodzie wschodni.

Pogoda na jutro - sobota 18.04

W sobotę czeka nas przeważnie pogodna aura. Więcej kłębiastych chmur pojawi się tylko w północno-zachodniej i wschodniej Polsce, a na Lubelszczyźnie może przelotnie popadać. Termometry wskażą od 15 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, 17 st. C w centrum kraju do 20 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północny, w zachodniej Polsce południowy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent na północy i południowym wschodzie. Warunki biometeo będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc upłynie pod znakiem chmur i przejaśnień. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie nie powinno się zmieniać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy w sobotę czeka kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 17 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa, ciśnienie pozostanie stabilne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby. Barometry wskażą o północy 1021 hPa, ciśnienie będzie bez zmian.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Z północy powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma pozostać bez zmian i w południe sięgnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu okaże się raczej pogodna. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie stabilne, o północy na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zapanuje kłębiaste zachmurzenie, małe i umiarkowane. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 19 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1012 hPa, a ciśnienie pozostanie bez większych zmian.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą niebo nad Wrocławiem będzie pogodne. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. O północy ciśnienie wyniesie 1008 hPa, ciśnienie nie powinno się zmieniać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodna sobota spodziewana jest we Wrocławiu. Termometry pokażą do 20 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, na barometrach w południe zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie niezmienne, a barometry wskażą o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę mieszkańców Krakowa czeka kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr okaże się północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa i pozostanie bez większych zmian.